Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση ενός 17χρονου μαθητή, ο οποίος κατέρρευσε ξαφνικά στο προαύλιο του σχολείου του, στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, προκαλώντας αναστάτωση σε καθηγητές και συμμαθητές του.

Ο ανήλικος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Στεφανιαία Μονάδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, έχοντας υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό οίδημα. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να υποβληθεί σε νέες ιατρικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με ανάρτηση του KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 10:30 το πρωί, όταν ο 17χρονος έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και κατέρρευσε. Το προσωπικό του σχολείου κινητοποιήθηκε άμεσα, καλώντας το ΕΚΑΒ, αλλά και τον ιδιώτη γιατρό του Πευκοχωρίου και αντιπρόεδρο του KIDS SAVE LIVES, Κωνσταντίνο Λαζαρίδη.

Ο γιατρός έφτασε στο σημείο περίπου τρία λεπτά αργότερα και διαπίστωσε ότι ο μαθητής δεν ανέπνεε και είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή. Αμέσως χρησιμοποιήθηκε απινιδωτής, ο οποίος έδειξε απινιδώσιμο ρυθμό, και πραγματοποιήθηκε η πρώτη απινίδωση. Παράλληλα, συνεχίστηκε η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας ο 17χρονος ανέκτησε αρχικά καρδιακό ρυθμό, όμως λίγο αργότερα υπέστη νέα ανακοπή. Η προσπάθεια ανάνηψης συνεχίστηκε μέσα στο ασθενοφόρο, με τη συμμετοχή των διασωστών του ΕΚΑΒ και του γιατρού.

Με τη συνδρομή περιπολικού της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο προπορευόταν για να διευκολύνει τη διαδρομή, ο μαθητής μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής συνεχίζονταν η ΚΑΡΠΑ και η χρήση του απινιδωτή.

Όπως αναφέρει το KIDS SAVE LIVES, η συνολική προσπάθεια αναζωογόνησης διήρκεσε περίπου 50 λεπτά και πραγματοποιήθηκε διαδοχικά στο σχολείο, στο ασθενοφόρο και στο Κέντρο Υγείας. Συνολικά έγιναν επτά απινιδώσεις.

Τελικά, ο 17χρονος ανέκτησε καρδιακό ρυθμό και διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου παραμένει νοσηλευόμενος σε κρίσιμη κατάσταση.