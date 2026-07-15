Μία 24χρονη κοπέλα τραυματίστηκε χθες το απόγευμα (14/7) ενώ βρισκόταν μέσα στη θάλασσα, στην περιοχή της Καλλιθέας Χαλκιδικής.

Το στρώμα θαλάσσης όπου επέβαινε η νεαρή συγκρούστηκε με φουσκωτό καναπέ θαλάσσης, ο οποίος ρυμουλκούνταν από σκάφος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί της πόδι.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών και άμεσα στελέχη της Λιμενικής Αρχής μετέβησαν στην περιοχή.

Η 24χρονη που έχει καταγωγή από την Σερβία, μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής όπου της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες.

Ο 59χρονος εκμισθωτής των θαλάσσιων μέσων αναψυχής συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης από το Β΄ Λιμενικό τμήμα Νέων Μουδανιών που την διενεργεί, για παράβαση των άρθρων 306 (Έκθεση) και 314 (Σωματική βλάβη από αμέλεια) του Ποινικού Κώδικα.