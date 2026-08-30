Δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 29 Αυγούστου, στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής, στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν 84χρονο άνδρα ο οποίος καταπλακώθηκε από το ίδιο του το όχημα.

Το μοιραίο περιστατικό εκτυλίχτηκε μέσα στην αυλή του σπιτιού του ηλικιωμένου. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ειδοποιήθηκε για τον εγκλωβισμό του άνδρα γύρω στις 22:00.

Στο σημείο σήμανε άμεσα συναγερμός και έσπευσαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα. Με τη συνδρομή ειδικών διασωστικών εργαλείων, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχείρησαν να τον απεγκλωβίσουν, ωστόσο, όταν τον ανέσυραν κάτω από το βαρύ όχημα, ο άτυχος άνδρας δεν είχε πλέον τις αισθήσεις του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 84χρονο και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, όπου οι γιατροί δυστυχώς προχώρησαν στη διαπίστωση του θανάτου του.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει αναλάβει την υπόθεση και διεξάγει έρευνες προκειμένου να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο συμβάν.