Με επτά παραλίες προσβάσιμες και φιλικές για ΑμεΑ θα υποδεχθεί την επόμενη τουριστική περίοδο του 2026 ο δήμος Αριστοτέλη, καθώς τρεις ακόμα παραλίες, έρχονται να προστεθούν στις ήδη τέσσερις υπάρχουσες που διαθέτουν ειδικό εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ.

Οι τρεις νέες παραλίες θα είναι, η πρώτη μπροστά στην κατασκήνωση ΑμεΑ που λειτουργεί ο Δήμος Αριστοτέλη στην ακτή «Γουργουρού» της Ολυμπιάδας (Κτηματική περιοχή Στρατονίκης), η δεύτερη στην παραλία «Κάμπος» στα Πυργαδίκια και η τρίτη στην παραλία του Στρατωνίου.

Σε κάθε παραλία προβλέπεται να τοποθετηθούν διατάξεις αυτόνομης καθοδήγησης, πλωτά αμφίβια αμαξίδια, φορητοί διάδρομοι πρόσβασης στην παραλία, ομπρέλες σκίασης, κινητοί χώροι υγιεινής και αποδυτηρίων, κινητά πάνελ σκίασης, ειδικοί κάδοι απορριμμάτων και ειδικές ενημερωτικές πινακίδες.

«Επεκτείνοντας το δίκτυο ακτών, στις οποίες μπορούν να εξυπηρετηθούν ΑμεΑ, συνεχίζουμε την διαρκή μας προσπάθεια, να διαμορφώνουμε έναν Δήμο φιλικό και προσβάσιμο για τα ΑμεΑ, όπως υπαγορεύει ο σεβασμός στον άνθρωπο και στον πολιτισμό, σε κάθε πτυχή του. Χάρη στη σταθερή συνεργασία μας με το Υπουργείο Τουρισμού, που οφείλω να ευχαριστήσω διότι στήριξε άλλη μια πρότασή μας, τρεις ακόμα παραλίες έρχονται να προστεθούν στις ήδη κατάλληλα εξοπλισμένες που βρίσκονται στην Ιερισσό, στα Νέα Ρόδα, στην Αμμουλιανή και στο Καμπούδι της Ουρανούπολης. Έτσι ο δήμος Αριστοτέλη εδραιώνεται, όχι μόνο ως κοινωνία που νοιάζεται για τα ΑμεΑ μέλη της, αλλά και ως ιδανικός προορισμός για ΑμεΑ επισκέπτες, στους οποίους προσφέρει όλο και περισσότερες επιλογές και ευκαιρίες να απολαύσουν το ελληνικό καλοκαίρι, με ευκολία και ασφάλεια», σημειώνει ο Δήμαρχος Αριστοτέλη, Στέλιος Βαλιάνος.