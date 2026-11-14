Στο πυκνό δάσος του όρους Ίταμου, πάνω από τον Νέο Μαρμαρά της Χαλκιδικής, ανάμεσα στα πεύκα και τα έλατα που καλύπτουν τις πλαγιές του, λημέριαζε μέχρι πριν λίγο καιρό η λύκαινα «Ασπασία» με τον «γαμπρό» της.

Όσο εξασφάλιζαν την τροφή τους στα ορεινά, το «ζευγάρι» δεν ενοχλούσε τους ανθρώπους. Όταν όμως ο «επιούσιος» έγινε δυσεύρετος, το ένστικτο της επιβίωσης έφερε την «Ασπασία» και τον σύντροφό της, σε αντιπαράθεση με την τοπική κοινωνία. Και τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο σύλληψης της λύκαινας.

Ο λόγος;

Στο Νέο Μαρμαρά, όπου κατέβαινε συχνά στις παρυφές για να ψάξει τροφή στα σκουπίδια ή αδέσποτα σκυλιά και γάτες, δάγκωσε και δυο παιδάκια. Το θέμα έλαβε διαστάσεις, ειδικά στη Σερβία, απ’ όπου τα παιδάκια είχαν ταξιδέψει για διακοπές στη Χαλκιδική με τους γονείς τους.

Έκτοτε το ζεύγος των λύκων καταζητείται στη βάση οργανωμένου σχεδίου, στο οποίο συμμετέχουν το δασαρχείο και ειδικοί της οργάνωσης «Καλλιστώ». Ο «γαμπρός» συνελήφθη ήδη, του πέρασαν κολάρο με τσιπάκι και παρακολουθούν διαρκώς τις κινήσεις του. Το πρόβλημα, όμως, δεν είναι, ο αρσενικός λύκος καθότι «ήσυχος», αλλά η «επιθετική» Ασπασία, η οποία ήταν και η δράστις των επιθέσεων κατά των παιδιών.

Ειδικός που γνωρίζει την επιχείρησή υλοποίησης του σχεδίου επί του πεδίου, λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η λύκαινα κατάφερε πολλές φορές να ξεφύγει από τα «μπλόκα» και τις παγίδες των διωκτών.

«Η Ασπασία έμαθε να μπαίνει μέσα στον Μαρμαρά σχεδόν καθημερινά και να τρέφεται με γάτες κάθε μία ή δύο ή τρεις μέρες. Η ίδια έπαιρνε, μάλιστα, το θήραμά της και το πήγαινε στον σύντροφό της, τον “γαμπρό”, που δεν παρουσιάζει επιθετική συμπεριφορά. Το πολύ πολύ άρπαζε καμιά κότα καμιά φορά και αυτό ήταν όλο», αναφέρει και διευκρινίζει ότι ο «αρσενικός λύκος εμφανίζει φοβική συμπεριφορά, η οποία είναι τελικά και πιο επιθυμητή, αφού το ιδανικό είναι τα άγρια ζώα να φοβούνται τον άνθρωπο και μακριά απ’ αυτόν να εξακολουθούν να παίζουν σημαντικό ρόλο στη βιοποικιλότητα και την υγεία των οικοσυστημάτων».

Έρευνες με drones, συνεργεία και ειδικούς της «Καλλιστώ»

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη της «Ασπασίας» γίνονται από συνεργεία, που με την βοήθεια των drones παρακολουθούν το ζευγάρι των λύκων μέσω της ραδιοσήμανσης του κολάρου του «γαμπρού», που μεταδίδει πληροφορίες για τη θέση όπου βρισκόταν. Παρόλα αυτά, η «Ασπασία» αντιλαμβάνεται την παγίδα και διεφεύγει.

Τώρα, το φθινόπωρο, η επιχείρηση δυσκόλεψε, λένε οι ειδικοί, καθώς η λύκαινα αντιλήφθηκε την αλλαγή περιβάλλοντος στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά, λόγω της αποχώρησης των τουριστών και μετακόμισε με τον σύντροφό της σε ψηλότερη περιοχή του όρους Ίταμου.

Εφόσον η «Ασπασία» συλληφθεί, το επόμενο βήμα είναι η μεταφορά της στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Προστασίας Λύκου και Λύγκα του Αρκτούρου στις Αγραπιδιές της Φλώρινας, οπότε και θα πάρει αναγκαστικά «διαζύγιο» από τον «άκακο γαμπρό». Εκεί διαβιούν ήδη μια λύκαινα από την Πολίχνη Θεσσαλονίκης, που συνελήφθη μετά την επίθεσή της σε παιδάκι που έπαιζε σε ένα μικρό πάρκο δίπλα στο δάσος, αλλά και ο λύκος από το Κρυονέρι Αττικής, ο οποίος επιτέθηκε σε δρομέα που έκανε τζόκινγκ στην Πάρνηθα, ενώ καταγράφηκε και από κάμερες να παρακολουθεί παιδιά που έκαναν ποδήλατο.