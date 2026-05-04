Αναστάτωση προκλήθηκε στην τοπική κοινωνία της Χαλκιδικής, με άνδρα σε κατάσταση αμόκ να εισβάλει σε σπίτι και να μαχαιρώνει τρία άτομα. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (02/05), με τον 32χρονο, με καταγωγή από την Ουκρανία να μπαίνει σε κατοικία, κρατώντας μαχαίρι.

Λίγο πριν τις 21:00, ο 32χρονος εισέβαλε σε συγκρότημα κατοικιών στη Χανιώτη και αφού πέρασε στον εξωτερικό χώρο του διπλανού σπιτιού, επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν 75χρονο, με καταγωγή από την Ουγγαρία, τραυματίζοντάς τον στην πλάτη.

Στη συνέχεια με το ίδιο μαχαίρι τραυμάτισε την σύντροφο του 75χρονου, μια 59χρονη από την Γερμανία και γρονθοκόπησε τον 49χρονο γιο της.

Οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον Ουκρανό για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη και για τον νόμο περί όπλων. Αξίζει να σημειωθεί πως ο δράστης πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα.

Οι δύο τραυματίες εκ των τριών τραυματιών, ο 75χρονος και η 59χρονη διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Πολυγύρου. Η κατάσταση της υγείας τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Πηγή: Thestival