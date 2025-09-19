Αιματηρό περιστατικό με θύμα μια 25χρονη γυναίκα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, σε ενοικιαζόμενη κατοικία στην περιοχή Κύψα, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το thesspost.gr, , κατά τις πεντέμισι, ένας άνδρας μπήκε στην κατοικία όπου βρισκόταν η 25χρονη τουρίστρια από τη Ρωσία, την μαχαίρωσε και της έκλεψε 2.000 ευρώ.

Στο σημείο, που βρίσκεται σε δασική περιοχή, έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναζητώντας τα ίχνη του, ενώ μάλιστα, οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν το συσχετισμό του περιστατικού με τη χθεσινή δραπέτευση του 27χρονου από τις φυλακές Κασσάνδρας.

Η 25χρονη παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας.