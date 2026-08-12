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Σε ισχύ τίθεται από αύριο Πέμπτη (13/08) το πρωί έως το πρωί της Παρασκευής (14/08) νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές εκτάσεις των Δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου.

Τη σχετική απόφαση έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης, εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Δείκτης Επικινδυνότητας 4).

Στους παραβάτες προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου 300 ευρώ.

Οι δασικές περιοχές όπου απαγορεύεται η κυκλοφορία

Το μέτρο της απαγόρευσης διέλευσης και παραμονής εφαρμόζεται συγκεκριμένα στα εξής σημεία:

Δήμος Κασσάνδρας: Χερσόνησος Κασσάνδρας – «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή), καθώς και στις περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τοπικής Κοινότητας Παλιουρίου.

Χερσόνησος Κασσάνδρας – «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή), καθώς και στις περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τοπικής Κοινότητας Παλιουρίου. Δήμος Σιθωνίας: Χερσόνησος Σιθωνίας – Κορυφογραμμή «Δραγουνδέλι», από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.

Χερσόνησος Σιθωνίας – Κορυφογραμμή «Δραγουνδέλι», από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά. Δήμος Αριστοτέλη: Στη ζώνη από Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη, καθώς και στις περιοχές Τσάμια Στρατονίκης, Φυσώκα και Σκοπευτήριο Στρατωνίου.

Στη ζώνη από Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη, καθώς και στις περιοχές Τσάμια Στρατονίκης, Φυσώκα και Σκοπευτήριο Στρατωνίου. Δήμος Πολυγύρου: Στον ορεινό όγκο του Χολομώντα (περιοχή Αναδασώσεων Βραστάμων και περιοχή ευθύνης του Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη).

Περιπολίες της ΕΛ.ΑΣ. και πρόστιμα 300 ευρώ

Για την πιστή εφαρμογή της απόφασης, θα διενεργούνται αυστηροί έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παράλληλα, τα αρμόδια όργανα θα προχωρούν στην άμεση απομάκρυνση όσων εντοπίζονται εντός των προστατευόμενων ζωνών.

Εξαίρεση από το μέτρο ισχύει αποκλειστικά για τα μέλη των αναγνωρισμένων εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής απευθύνει έκκληση προς όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να επιδείξουν υπευθυνότητα, να τηρήσουν τα μέτρα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση της απαγόρευσης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.