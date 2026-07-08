Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων τίθεται σε ισχύ στη Χαλκιδική λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το μέτρο αφορά συγκεκριμένες δασικές περιοχές στους Δήμους Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη και θα εφαρμοστεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου, από τις 08:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ.

Η απόφαση ελήφθη από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την προστασία των δασικών εκτάσεων και της δημόσιας ασφάλειας, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας (κατηγορία 3) για την εκδήλωση πυρκαγιών.

Ποιες περιοχές αφορά η απαγόρευση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρμόδιων αρχών, η απαγόρευση κυκλοφορίας αφορά συγκεκριμένα σημεία με έντονο δασικό χαρακτήρα στους τρεις δήμους της Χαλκιδικής.

Στον Δήμο Κασσάνδρας το μέτρο εφαρμόζεται στη χερσόνησο της Κασσάνδρας και ειδικότερα στις περιοχές:

«Κορυφογραμμή» από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή

«Αράπης»

«Χαλκοβούνι» στην Τοπική Κοινότητα Παλιουρίου

Στον Δήμο Σιθωνίας η απαγόρευση αφορά την κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.

Στον Δήμο Αριστοτέλη αφορά την περιοχή από την Κομίτσα έως την Ουρανούπολη, καθώς και τις θέσεις Τσάμια Στρατονίκης, Φυσώκα και Σκοπευτήριο Στρατωνίου.

Έλεγχοι από την ΕΛ.ΑΣ. – Πρόστιμο στους παραβάτες

Για την εφαρμογή της απόφασης θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι αρχές μπορούν να απομακρύνουν όσους βρίσκονται στις απαγορευμένες περιοχές, με εξαίρεση τα μέλη εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν σε δράσεις πυροπροστασίας.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής καλεί κατοίκους και επισκέπτες να συμμορφώνονται με τις οδηγίες, καθώς η πρόληψη θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για την αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Η παραβίαση της απαγόρευσης κυκλοφορίας προβλέπει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.