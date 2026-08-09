Έκτακτα προληπτικά μέτρα τίθενται σε ισχύ από αύριο, Δευτέρα 10 Αυγούστου, στις δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (Δείκτης Επικινδυνότητας 3).

Με απόφαση της Αντιπεριφέρειας απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων από τις 8:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ σε συγκεκριμένες ζώνες των Δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη, ενώ στους παραβάτες θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ.

Ποιες περιοχές αφορά η απαγόρευση

Ειδικότερα, η απαγόρευση διέλευσης και παραμονής ισχύει για τις εξής περιοχές ανά δήμο:

Δήμος Κασσάνδρας: Χερσόνησος Κασσάνδρας – «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή). Περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου.

Δήμος Σιθωνίας: Χερσόνησος Σιθωνίας – Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.

Δήμος Αριστοτέλη: Περιοχή Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη. Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου.



Αυστηροί έλεγχοι από την ΕΛ.ΑΣ. – Πρόστιμο 300 ευρώ

Για την πιστή εφαρμογή του μέτρου, θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας. Παράλληλα, προβλέπεται η άμεση απομάκρυνση όσων εντοπιστούν στις παραπάνω περιοχές.

Από το μέτρο εξαιρούνται αποκλειστικά τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας της Π.Ε. Χαλκιδικής.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής απευθύνει έκκληση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να τηρήσουν τα μέτρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση της σχετικής απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.