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Έκτακτα προληπτικά μέτρα τίθενται σε ισχύ από αύριο, Δευτέρα 10 Αυγούστου, στις δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (Δείκτης Επικινδυνότητας 3).
Με απόφαση της Αντιπεριφέρειας απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων από τις 8:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ σε συγκεκριμένες ζώνες των Δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη, ενώ στους παραβάτες θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ.
Ποιες περιοχές αφορά η απαγόρευση
Ειδικότερα, η απαγόρευση διέλευσης και παραμονής ισχύει για τις εξής περιοχές ανά δήμο:
- Δήμος Κασσάνδρας:
- Χερσόνησος Κασσάνδρας – «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή).
- Περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου.
- Δήμος Σιθωνίας:
- Χερσόνησος Σιθωνίας – Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.
- Δήμος Αριστοτέλη:
- Περιοχή Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη.
- Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου.
Αυστηροί έλεγχοι από την ΕΛ.ΑΣ. – Πρόστιμο 300 ευρώ
Για την πιστή εφαρμογή του μέτρου, θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας. Παράλληλα, προβλέπεται η άμεση απομάκρυνση όσων εντοπιστούν στις παραπάνω περιοχές.
Από το μέτρο εξαιρούνται αποκλειστικά τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας της Π.Ε. Χαλκιδικής.
Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής απευθύνει έκκληση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να τηρήσουν τα μέτρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση της σχετικής απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.