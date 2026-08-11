Σε ισχύ τίθεται την Τετάρτη 12 Αυγούστου η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Κουφίδη.

Το μέτρο εφαρμόζεται από τις 08:00 έως τις 20:00 λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Δείκτης 3), ενώ οι παραβάτες αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ.

Οι περιοχές όπου ισχύει η απαγόρευση

Η απαγόρευση διέλευσης εφαρμόζεται στις εξής δασικές ζώνες:

Δήμος Κασσάνδρας: Χερσόνησος Κασσάνδρας – «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή), καθώς και στις περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τοπικής Κοινότητας Παλιουρίου.

Χερσόνησος Κασσάνδρας – «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή), καθώς και στις περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τοπικής Κοινότητας Παλιουρίου. Δήμος Σιθωνίας: Χερσόνησος Σιθωνίας – Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.

Χερσόνησος Σιθωνίας – Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά. Δήμος Αριστοτέλη: Στις περιοχές Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη, Τσάμια Στρατονίκης, Φυσώκα και στο Σκοπευτήριο Στρατωνίου.

Έλεγχοι από την ΕΛ.ΑΣ. και πρόστιμο 300 ευρώ

Για την πιστή εφαρμογή του μέτρου, η Ελληνική Αστυνομία θα πραγματοποιεί αυστηρούς ελέγχους στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων, προχωρώντας στην άμεση απομάκρυνση όσων κινούνται στις παραπάνω περιοχές. Εξαίρεση αποτελούν μόνο τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις πυροπροστασίας της Π.Ε. Χαλκιδικής.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής απευθύνει θερμή έκκληση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρχών για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος.

Υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση της απαγόρευσης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.