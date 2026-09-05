Σε ισχύ τίθεται εκτάκτως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 08:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ, το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Η απόφαση ελήφθη από τις τοπικές Αρχές Πολιτικής Προστασίας λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών (Δείκτης Επικινδυνότητας 3).

Τα μέτρα αφορούν συγκεκριμένους ορεινούς όγκους, κορυφογραμμές και δασικούς δρόμους στους Δήμους Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη.

Αναλυτικά οι περιοχές όπου ισχύει η απαγόρευση

Η απαγόρευση διέλευσης και παραμονής εφαρμόζεται στοχευμένα στις παρακάτω δασικές ζώνες των τριών ποδιών της Χαλκιδικής:

1. Δήμος Κασσάνδρας

Χερσόνησος Κασσάνδρας: Περιοχή «Κορυφογραμμή» (από το Κασσανδρινό έως την Αγία Παρασκευή).

Περιοχή «Κορυφογραμμή» (από το Κασσανδρινό έως την Αγία Παρασκευή). Περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τοπικής Κοινότητας Παλιουρίου.

2. Δήμος Σιθωνίας

Χερσόνησος Σιθωνίας: Κορυφογραμμή Δραγουνδέλη, από τις εγκαταστάσεις του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού έως τη Συκιά.

3. Δήμος Αριστοτέλη

Ζώνη από Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη .

. Περιοχές Τσάμια Στρατονίκης, Φυσώκα και Σκοπευτήριο Στρατωνίου.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες της Χαλκιδικής να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να αποφύγουν οποιαδήποτε θερμή εργασία ή ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει εμπρησμό από αμέλεια (όπως καύση χόρτων, χρήση ψησταριών ή εργαλείων που παράγουν σπινθήρες) και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.