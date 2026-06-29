Την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη ανακοίνωσε η Αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Κατερίνας Ζωγράφου, το μέτρο θα ισχύει αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στις εξής περιοχές:

-Χερσόνησος Κασσάνδρας: «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου

-Χερσόνησος Σιθωνίας: Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά

-Δήμος Αριστοτέλη: Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου