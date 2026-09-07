Σε ισχύ τίθεται εκτάκτως την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, από τις 08:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ, το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε ευπαθείς δασικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Η απόφαση ελήφθη από τις τοπικές Αρχές Πολιτικής Προστασίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών (Δείκτης Επικινδυνότητας 3). Τα μέτρα αφορούν συγκεκριμένους ορεινούς όγκους, κορυφογραμμές και δασικούς δρόμους στους Δήμους Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη.

Οι περιοχές όπου ισχύει η απαγόρευση

Η απαγόρευση διέλευσης και παραμονής εφαρμόζεται στοχευμένα στις παρακάτω δασικές ζώνες της Χαλκιδικής:

1. Δήμος Κασσάνδρας

Χερσόνησος Κασσάνδρας: Περιοχή «Κορυφογραμμή» (από το Κασσανδρινό έως την Αγία Παρασκευή).

Περιοχή «Κορυφογραμμή» (από το Κασσανδρινό έως την Αγία Παρασκευή). Περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τοπικής Κοινότητας Παλιουρίου.

2. Δήμος Σιθωνίας

Χερσόνησος Σιθωνίας: Κορυφογραμμή Δραγουνδέλη, από τις εγκαταστάσεις του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού έως τη Συκιά.

3. Δήμος Αριστοτέλη

Ζώνη από Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη .

. Περιοχές Τσάμια Στρατονίκης, Φυσώκα και Σκοπευτήριο Στρατωνίου.

Οι Αρχές απευθύνουν θερμή έκκληση στους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες της Χαλκιδικής να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να αποφύγουν οποιαδήποτε εργασία ή ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια (όπως καύση χόρτων, χρήση ψησταριών ή εργαλείων που παράγουν σπινθήρες) και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.