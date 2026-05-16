Ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε το Σάββατο (16/05), στην Χαλκιδική.

Ένας 12χρονος έπεσε από το πατίνι κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος με καταγωγή από την Αλβανία, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο οδόστρωμα. Ωστόσο, ο 12χρονος δεν κινείτο σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, ούτε σε σημείο με αυξημένο όγκο οχημάτων.

Το νεαρό αγόρι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πολυγύρου για την παροχή ιατρικής φροντίδας και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή.

Σημειώνεται πως οι γονείς του 12χρονου βρίσκονταν μπροστά στο περιστατικό. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.

