Στη σύλληψη ενός ημεδαπού προχώρησαν στελέχη της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών σε περιοχή της Χαλκιδικής, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις των νόμων περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οπλοκατοχής.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα έξω από το σπίτι του. Στη θέα των Αρχών, ο ίδιος επιχείρησε να διαφύγει και απώθησε βίαια τους αστυνομικούς προβάλλοντας αντίσταση.

Τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ.

Μετά την ακινητοποίησή του, ακολούθησε σωματική έρευνα, καθώς και έλεγχος στο ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητό του. Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

– Κοκαΐνη: 10 συσκευασίες με συνολικό βάρος 83,04 γραμμάρια.

– Μετρητά: Το χρηματικό ποσό των 5.745 ευρώ.

– Οπλισμός: Δύο πτυσσόμενα γκλοπ (μεταλλικές ράβδοι), ένας σουγιάς (αναδιπλούμενο μαχαίρι) και ένα φυσίγγιο.

– Λοιπά αντικείμενα: Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και δύο κινητά τηλέφωνα.

Οι Αρχές προχώρησαν επιπλέον στην κατάσχεση του αυτοκινήτου αλλά και μιας μοτοσικλέτας, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι τα συγκεκριμένα οχήματα χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση των παράνομων ουσιών.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπορία ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή. Ο κατηγορούμενος πρόκειται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής για τα περαιτέρω.