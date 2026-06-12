Αναστάτωση έχει προκληθεί σε κατοίκους, επιχειρηματίες και επισκέπτες του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής, μετά τη θραύση που υπέστη ο κεντρικός αγωγός μεταφοράς λυμάτων προς τον βιολογικό καθαρισμό, με αποτέλεσμα ανεπεξέργαστα αστικά απόβλητα να καταλήξουν απευθείας στη θάλασσα.

Το χρονικό της διαρροής του αγωγού

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ η περιβαλλοντική ζημιά εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 11 Ιουνίου , όταν έγινε αντιληπτή μια μεγάλη ρωγμή στον κεντρικό αγωγό τύπου Φ225.

Ο συγκεκριμένος αγωγός ξεκινά από τα ορεινά τμήματα του Πευκοχωρίου και εξυπηρετεί περίπου 500 εξοχικές κατοικίες της περιοχής. Την ευθύνη λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού έχει ο Δήμος, ενώ η τεχνική συντήρηση έχει παραχωρηθεί σε ιδιωτική εταιρεία.

Απαγόρευση κολύμβησης και ανεύθυνες βουτιές στις κορδέλες

Άμεσα επιβλήθηκε κατάσταση απαγόρευσης κολύμβησης σε ακτίνα 200 μέτρων εκατέρωθεν του σημείου όπου εκδηλώθηκε η διαρροή. Η περιοχή περικλείστηκε αμέσως από την αστυνομία και τις δημοτικές υπηρεσίες με ειδικές προειδοποιητικές κορδέλες σήμανσης.

Ωστόσο, το ρεπορτάζ της δημόσιας τηλεόρασης έφερε στο φως μια άκρως ανησυχητική εικόνα. Αρκετοί λουόμενοι επέλεξαν να αγνοήσουν τις απαγορευτικές πινακίδες, περνώντας κάτω από τις κορδέλες για να κολυμπήσουν στα μολυσμένα νερά, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για οποιονδήποτε σοβαρό κίνδυνο στην υγεία τους.

Δείτε βίντεο με ρεπορτάζ της ΕΡΤ:

Πότε θα καθαρίσει η θάλασσα

Αν και η επιτόπια τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε πλήρως και ακολούθησαν εκτεταμένες εργασίες πλύσης και χημικής απολύμανσης στην ευρύτερη χερσαία ζώνη της ακτής, το μεγάλο «αγκάθι» για τη δημοτική αρχή και την Περιφέρεια παραμένει το μικροβιακό φορτίο των θαλάσσιων υδάτων.

Οι δειγματοληψίες είναι συνεχείς και η απαγόρευση κολύμβησης θα συνεχιστεί μέχρι τα αποτελέσματα από τους εργαστηριακούς ελέγχους να εμφανίσουν καθαρότητα υδάτων που προ υπήρχε του συμβάντος.