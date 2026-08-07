Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Αυγούστου επιχείρηση διάσωσης μιας 49χρονης Γερμανίδας τουρίστριας, η οποία τραυματίστηκε στο πόδι, ενώ βρισκόταν σε δύσβατη περιοχή στη Συκιά Χαλκιδικής.

Η κλήση πραγματοποιήθηκε μέσω του 112 από άλλο άτομο που βρισκόταν μαζί με την τραυματισμένη γυναίκα.

Σε ασφαλές από δύσβατο σημείο μεταφέρθηκε μία τραυματισμένη γυναίκα στην περιοχή Συκιά Χαλκιδικής και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2026

Ο αυτόματος γεωεντοπισμός της κλήσης αποδείχθηκε καθοριστικός, καθώς επέτρεψε στις αρχές να προσδιορίσουν άμεσα το ακριβές σημείο και να συντονίσουν την επέμβασή τους χωρίς καθυστερήσεις.

Για τον εντοπισμό και την ανάσυρση της 49χρονης κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νέου Μαρμαρά.

Προσεγγίζοντας το δύσβατο σημείο, οι πυροσβέστες προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες, τοποθέτησαν την γυναίκα με ασφάλεια σε φορείο και την μετέφεραν σε προσβάσιμο δρόμο, όπου ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της στο νοσοκομείο.