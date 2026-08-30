Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης του Αγίου Μάμα στη Χαλκιδική, όταν ένας παρευρισκόμενος χρειάστηκε άμεση ιατρική φροντίδα.

Η έγκαιρη παρέμβαση των μελών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Χαλκιδικής αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς προχώρησαν ακαριαία σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας να κρατήσουν τον άνθρωπο στη ζωή.

Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο Δήμος Νέας Προποντίδας εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη και τα θερμά του συγχαρητήρια προς τους εθελοντές διασώστες.

Παράλληλα, η δημοτική αρχή υπογράμμισε πόσο ζωτικής σημασίας είναι η παρουσία εκπαιδευμένου υγειονομικού προσωπικού σε μαζικές εκδηλώσεις.

Η ανακοίνωση έκλεισε με την συγκινητική αναφορά πως χάρη στην ετοιμότητα και την αυταπάρνηση των διασωστών, ένας συνάνθρωπός μας βρίσκεται ξανά ασφαλής δίπλα στην οικογένειά του.

Αναλυτικά η δημοσίευση του Δήμου Προποντίδας:

«Μια ανθρώπινη ζωή σώθηκε!

Θερμά συγχαρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Χαλκιδικής για την άμεση, ψύχραιμη και αποτελεσματική επέμβασή της στο σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στην εμποροπανήγυρη του Αγίου Μάμα.

Οι διασώστες της ομάδας, πανταχού παρόντες και σε διαρκή ετοιμότητα, απέδειξαν για ακόμη μία φορά πόσο πολύτιμη είναι η παρουσία τους σε κάθε μεγάλη διοργάνωση!

Με την ψυχραιμία, την κατάρτιση και τον επαγγελματισμό τους, έδωσαν μια δεύτερη ευκαιρία σε έναν συνάνθρωπό μας. Η άμεση εφαρμογή ΚΑΡΠΑ και η συνολική αντιμετώπιση του περιστατικού συνέβαλαν καθοριστικά στο να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή.

Ως Δήμος, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε έμπρακτα το πολύτιμο έργο τους και να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους που, με αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης, βρίσκονται εκεί όπου και όταν τους χρειάζεται η κοινωνία.

Σήμερα, χάρη σε αυτούς, ένας άνθρωπος είναι κοντά στους δικούς του.