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Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης του Αγίου Μάμα στη Χαλκιδική, όταν ένας παρευρισκόμενος χρειάστηκε άμεση ιατρική φροντίδα.
Η έγκαιρη παρέμβαση των μελών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Χαλκιδικής αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς προχώρησαν ακαριαία σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας να κρατήσουν τον άνθρωπο στη ζωή.
Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο Δήμος Νέας Προποντίδας εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη και τα θερμά του συγχαρητήρια προς τους εθελοντές διασώστες.
Παράλληλα, η δημοτική αρχή υπογράμμισε πόσο ζωτικής σημασίας είναι η παρουσία εκπαιδευμένου υγειονομικού προσωπικού σε μαζικές εκδηλώσεις.
Η ανακοίνωση έκλεισε με την συγκινητική αναφορά πως χάρη στην ετοιμότητα και την αυταπάρνηση των διασωστών, ένας συνάνθρωπός μας βρίσκεται ξανά ασφαλής δίπλα στην οικογένειά του.