Νέος συναγερμός έχει σημάνει στη Χαλκιδική, καθώς διερχόμενος πολίτης εντόπισε ανθρώπινα οστά σε παραλία.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, την περασμένη Τετάρτη (25/02) στην παραλία του Πολύχρονου, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής βρέθηκε ένα κρανίο, ενώ σήμερα (27/02) βρέθηκαν κάποια οστά.

Ακόμη δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για ανθρώπινο οστά, ενώ στο σημείο έχει σπεύσει ιατροδικαστής.

Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί πως το συμβάν το έχει αναλάβει η αρχαιολογική υπηρεσία, και τα ευρήματα δεν παρουσιάζουν κανένα εγκληματολογικό ενδιαφέρον.

Επίσης η συγκεκριμένη ανακάλυψη δεν συνδέεται με το πτώμα στο Πευκοχώρι.