Ευτυχές τέλος είχε η περιπέτεια ενός 7χρονου αγοριού από τη Σερβία, το οποίο κινδύνεψε με πνιγμό στην παραλία της Νέας Πλάγιας στη Χαλκιδική.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής 9 Αυγούστου, όταν το παιδί, ενώ βρισκόταν πάνω σε φουσκωτό σε απόσταση περίπου 40 μέτρων από την ακτή και σε κοντινή απόσταση από τους γονείς του, γλίστρησε ξαφνικά στο νερό και άρχισε να δυσκολεύεται να κρατηθεί στην επιφάνεια.

Οι γονείς του αντέδρασαν αμέσως καλώντας σε βοήθεια, κινητοποιώντας τους δύο ναυαγοσώστες της υπηρεσίας, Κωνσταντίνο Ζώη Τσαγανό και Γιώργο Διπνούδη. Οι δύο ναυαγοσώστες βούτηξαν χωρίς καθυστέρηση στη θάλασσα, προσέγγισαν το παιδί και το ανάσυραν με ασφάλεια στην ακτή για να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Κατά τον αρχικό έλεγχο των ζωτικών του σημείων διαπιστώθηκε ότι ο 7χρονος παρουσίαζε ταχυκαρδία. Του χορηγήθηκε αμέσως καθαρό οξυγόνο, με αποτέλεσμα η κατάστασή του να βελτιωθεί σταδιακά και οι ενδείξεις του να επανέλθουν σε φυσιολογικά επίπεδα.

Οι ναυαγοσώστες διατήρησαν το παιδί υπό στενή παρακολούθηση για περισσότερο από μία ώρα, έως ότου βεβαιωθούν πλήρως ότι είχε διαφύγει τον κίνδυνο.