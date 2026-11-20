Έκρηξη σημειώθηκε σε θαλαμηγό στην Χαλκιδική το βράδυ της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένας τραυματίας.

Το γιοτ με σημαία Βουλγαρίας βρισκόταν στην Μαρίνα Σάνη. Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου για παροχή ιατρικής φροντίδας.

Από το περιστατικό διαπιστώθηκε εισροή υδάτων στο σκάφος, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε εξέλιξη απαραίτητες εργασίες, ενώ για προληπτικούς λόγους τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα στο σημείο.

Πηγή: Thestival