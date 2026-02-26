Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές της Χαλκιδικής, καθώς δασεργάτες και ο πρόεδρος της κοινότητας Πευκοχωρίου βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα.

Κατά τη διάρκεια εργασιών σε αγροτοδασική περιοχή, εντόπισαν μια σκισμένη σακούλα όπου μέσα υπήρχαν ανθρώπινα μέλη, σε στάδιο προχωρημένης σήψης, κουβέρτες με αίματα και μια άδεια βαλίτσα και ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Από την πρώτη εικόνα αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται για ανθρώπινα μέλη γυναίκας, διότι βρήκαν στο σημείο και ένα γυναικείο δακτυλίδι. Εικάζουν, επίσης ότι τα ανθρώπινα μέλη ήταν μέσα στη βαλίτσα και πετάχτηκαν έξω από τις εργασίες του εκσκαφέα.

Αμέσως αστυνομικοί απέκλεισαν το σημείο, στο οποίο μεταβαίνει ιατροδικαστής. Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει μέχρι στιγμής το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου Χαλκιδικής ενώ συμμμετέχουν και οι αξιωματικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε περίπου στις 17:30, στην περιοχή του Γλαρόκαβου, από τον πρόεδρο της κοινότητας, Γιώργο Τσιρκούδη, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο μαζί με εργάτες για εργασίες καθαρισμού.

Συγκλονιστική η μαρτυρία του προέδρου της κοινότητας Πευκοχωρίου

Ο πρόεδρος της κοινότητας Πευκοχωρίου, Γιώργος Τσιρκούδης, μιλώντας στο thestival, τόνισε ότι «Ήταν 5:30 η ώρα ακριβώς όταν βρήκα μια σακούλα τυλιγμένη ή οποία ήταν σε κάποια σκισμένη. Στην αρχή πίστεψα ότι ήταν ζώου, τελικά ήταν άνθρωπος μέσα. Λίγο που περιεργάστηκα τη σορό είδα ένα χέρι, που φορούσε δαχτυλίδι. Ήταν ένας άνθρωπος, δίπλα ήταν μια βαλίτσα, πιστεύω ήταν μέσα στη βαλίτσα και επειδή έγινε καθαρισμός στην περιοχή βγήκε στην επιφάνεια».

Με πληροφορίες από ertnews, thestival