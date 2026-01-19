Ρεπορτάζ: Μαρία Δεληθανάση

Σε μια πρόχειρη καλύβα, σε αγροτική τοποθεσία κοντά στη Νικήτη, έβαλε τέλος η Αστυνομία στο κρυφτό ενός καταδικασμένου για σοβαρή υπόθεση λαθροδιακίνησης μεταναστών. Το πρωί της Τετάρτης 15 Ιανουαρίου 2026, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σιθωνίας Χαλκιδικής προχώρησαν στη σύλληψη 64χρονου Έλληνα, με τα αρχικά Κ.Κ., σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης.

Συγκεκριμένα, εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης, από τις 23 Οκτωβρίου 2025, με την οποία του είχε επιβληθεί ποινή κάθειρξης 20 ετών, καθώς και χρηματική ποινή ύψους 75.000 ευρώ. Ο κατηγορούμενος δεν είχε εμφανιστεί στο δικαστήριο, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί ερήμην.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, είχε κριθεί ένοχος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και συγκεκριμένα για λαθροδιακίνηση μεταναστών, υπόθεση που είχε τεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών λόγω της σοβαρότητάς της.

Άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας «χτένιζαν» την ευρύτερη περιοχή της Σιθωνίας, αξιοποιώντας πληροφορίες για τις κινήσεις του, ώσπου τελικά κατάφεραν να τον εντοπίσουν να κρύβεται σε καλύβα, προσπαθώντας να αποφύγει τη σύλληψη.

Εν συνεχεία, ο άνδρας οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πολυγύρου, προκειμένου να εκτελεστεί η σε βάρος του καταδικαστική απόφαση.