Αισθητή έκανε την εμφάνισή της η κακοκαιρία εξπρές στη Χαλκιδική από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (24/7).

Σκοτεινά και πυκνά σύννεφα κάλυψαν τον ουρανό, ενώ το ενδιαφέρον μαγνήτισαν οι εντυπωσιακοί υδροστρόβιλοι που σχηματίστηκαν στον Κόλπο του Αγίου Όρους, ανάμεσα στο δεύτερο και το τρίτο πόδι.

Το φαινόμενο καταγράφηκε σε βίντεο, αποτυπώνοντας την άγρια ομορφιά αλλά και την ένταση των καιρικών φαινομένων.

Βίντεο δείχνουν τους υδροστρόβιλους:

Υδροστρόβιλοι και «χοάνη» στα ανοιχτά της Σιθωνίας

Το εντυπωσιακό καιρικό στιγμιότυπο καταγράφηκε στον Κόλπο του Αγίου Όρους, ανάμεσα στη Σιθωνία και τη χερσόνησο του Άθω.

Σύμφωνα με ανάρτηση, στη θαλάσσια περιοχή διακρίνεται πλήρως σχηματισμένος υδροστρόβιλος (waterspout), ο οποίος ενώνει τη βάση του καταιγοφόρου νέφους απευθείας με την επιφάνεια του νερού.

Παράλληλα, παρατηρήθηκε και «χοάνη» (funnel cloud), δηλαδή μια περιστρεφόμενη στήλη αέρα που κατεβαίνει από τα σύννεφα χωρίς να έχει αγγίξει ακόμη τη θάλασσα.

Το φαινόμενο δεν περιορίστηκε σε μία μόνο εμφάνιση, καθώς γύρω στις 11:00 το πρωί καταγράφηκαν εκ νέου υδροστρόβιλοι στην ίδια θαλάσσια ζώνη.

Μαύρα σύννεφα και φόβοι για χαλαζοπτώσεις

Η Χαλκιδική παραμένει σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς τα πρώτα μαύρα και πυκνά σύννεφα έχουν ήδη καλύψει μεγάλες περιοχές του νομού.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, η περιοχή αναμένεται να επηρεαστεί από ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η κακοκαιρία, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω βίντεο που τραβήχτηκε μέσα από αυτοκίνητο.

Βίντεο δείχνει την έντονη βροχόπτωση που επικρατεί στην περιοχή Βράσταμα, στο δρόμο προς τον Πολύγυρο: