Επικίνδυνη πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (4/7), στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας στη Χαλκιδική, απειλώντας άμεσα κατοικίες και περιουσίες.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, οι Αρχές ενεργοποίησαν την Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης 112, καλώντας τους κατοίκους και τους παραθεριστές που βρίσκονται στις περιοχές Αμπελάκια και Κηπούπολη να κινηθούν προς Νέα Καλλικράτεια.

Το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αμπελάκια και Κηπούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, απομακρυνθείτε προς Νέα Καλλικράτεια».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Αμπελάκια και #Κηπούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής απομακρυνθείτε προς #Νέα_Καλλικράτεια ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026

«Είναι πάρα πολύ δύσκολα»

Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε οικοπεδικούς χώρους, εντός των οποίων υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Η εγγύτητα του πύρινου μετώπου με τις αυλές των σπιτιών έχει σημάνει κόκκινο συναγερμό.

«Η φωτιά απειλεί κατοικίες. Είναι πάρα πολύ δύσκολα», δήλωσε χαρακτηριστικά στο ThessPost.gr ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Προποντίδας, Μιλτιάδης Χαρένης, ο οποίος βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο σημείο μηδέν της επικίνδυνης εστίας.

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Στην περιοχή έχει στηθεί μια τεράστια επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τις δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς, προκειμένου να αναχαιτιστεί η πορεία των φλογών πριν εισβάλουν στους οικιστικούς ιστούς.

Αυτή την ώρα, επιχειρούν 45 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 12 οχήματα, καθώς και εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στις προσπάθειες συμβάλλουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο παράγοντας των ακαθάριστων οικοπέδων

Η πυρκαγιά φέρνει ξανά στην επιφάνεια ένα χρόνιο και εξαιρετικά επικίνδυνο πρόβλημα που παρατηρείται σε πολλά τουριστικά θέρετρα της Χαλκιδικής. Όπως επισημαίνεται, η ύπαρξη πολυάριθμων ακαθάριστων οικοπέδων με ξερά χόρτα, σε συνδυασμό με «βουνά» από μπάζα και υπολείμματα καθαρισμών, λειτουργούν ως εύφλεκτη ύλη, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της κατάσβεσης και ευνοώντας την ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς.