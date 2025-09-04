Φωτιά εκδηλώθηκε για άγνωστα αίτια μέχρι στιγμής, σε ελαιοτριβείο στην τοπική κοινότητα Ορμύλια, Χαλκιδικής.

Από την φωτιά υπάρχουν επικίνδυνοι καπνοί και μέσω του 112, οι κάτοικοι καλούνται να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους.

#Πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο στην Ορμύλια του δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 15 οχήματα καθώς και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2025



Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 15 οχήματα καθώς και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα. ενώ παράλληλα συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.