Φωτογραφίες ντοκουμέντα έφερε στη δημοσιότητα, ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ, Γιώργος Βάλλης από την θαλαμηγό μετά την έκρηξη που υπέστη στη Χαλκιδική.

Υπενθυμίζουμε ότι η έκρηξη υπο αδιευκρίνιστη αιτία σημειώθηκε σε γιοτ με σημαία Βουλγαρίας, το βράδυ της Παρασκευής (20/11), η οποία βρισκόταν στη μαρίνα Σάνη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του μοναδικού επιβάτη της και συγκεκριμένα του καπετάνιου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο «Παπαγεωργίου». Ο καπετάνιος φέρει ελαφρά εγκαύματα στα χέρια και στο πρόσωπο και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι εικόνες από τη θαλαμηγό μετά την έκρηξη:

Από την έκρηξη προκλήθηκε εισροή υδάτων στο σκάφος, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες απάντλησής τους. Παράλληλα, τοποθετήθηκε προληπτικά αντιρρυπαντικό φράγμα γύρω από το σκάφος, για την αποτροπή ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης.