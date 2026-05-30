Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Χαλκιδικής, όταν νεαρός έπεσε σε αρδευτικό κανάλι με «γουρούνα» που οδηγούσε.

Ο 30χρονος οδηγός της «γουρούνας», κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και εκείνο εξετράπη, πέφτοντας σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή της Κασσάνδρας.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν τον άνδρα τραυματισμένο, από το κανάλι. Σημειώνεται ότι στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες, εθελοντές και δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 30χρονο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, προκειμένου να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

