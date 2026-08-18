Μια αληθινή μάχη για τη ζωή εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Κυριακής (16/08) στην πολυσύχναστη παραλία των Νέων Πλαγίων Χαλκιδικής, όταν μια 41χρονη μητέρα έχασε τις αισθήσεις της στην προσπάθειά της να προστατεύσει το παιδί της από τα ορμητικά κύματα.

Δύο ναυαγοσώστες έσπευσαν αμέσως στο σημείο και έδωσαν εξαιρετικά δύσκολο αγώνα επί 50 λεπτά, χορηγώντας της συνεχώς καθαρό οξυγόνο από δύο διαφορετικές φιάλες, καταφέρνοντας τελικά να σταθεροποιήσουν την κρίσιμη κατάστασή της πριν τη διακομιδή της στο νοσοκομείο.

Όπως εξήγησε στη συνέχεια ο σύζυγος της 41χρονης, η οικογένεια γνώριζε ότι οι συνθήκες στη θάλασσα ήταν επικίνδυνες, αλλά αποφάσισαν να πλησιάσουν και να «παίξουν με τα κύματα».

Την ώρα του ατυχήματος, η γυναίκα κρατούσε το μικρό παιδί της στην αγκαλιά της.

Όταν ένα μεγάλο και ορμητικό κύμα κατευθύνθηκε προς το μέρος τους, η μητέρα, προκειμένου να προστατεύσει το παιδί από τη σφοδρή πρόσκρουση, δέχθηκε η ίδια όλο το χτύπημα του νερού.

Αποτέλεσμα ήταν να χάσει την ισορροπία της, να παρασυρθεί από τα ρεύματα και να καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού και άμμου, χάνοντας σχεδόν αμέσως τις αισθήσεις της.

Η Δραματική Περιγραφή του Ναυαγοσώστη και η Μάχη των 50 Λεπτών

Σύμφωνα με το thestival.gr, την κρίσιμη κατάσταση αντιλήφθηκαν αμέσως οι ναυαγοσώστες της υπηρεσίας.

Ο ναυαγοσώστης Ζώης Κωνσταντίνος Τσαγανός περιέγραψε τις πρώτες στιγμές του περιστατικού:

«Σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από τον πύργο στην ακτή παρατηρήσαμε έναν κύριο που κρατούσε μια γυναίκα, η οποία ήταν πεσμένη στο έδαφος».

Ο κ. Τσαγανός, μαζί με τον συνάδελφό του Γιώργο Διμπινούδη, έσπευσαν αμέσως στο σημείο μεταφέροντας εξοπλισμό και φιάλη οξυγόνου. Αφού μετέφεραν τη γυναίκα σε ασφαλές σημείο, προχώρησαν άμεσα στον έλεγχο των ζωτικών της σημείων σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα αναζωογόνησης.

Αν και η 41χρονη διατηρούσε σφυγμό, βρισκόταν εντελώς χωρίς αισθήσεις και παρουσίαζε εξαιρετικά χαμηλό και ασταθή κορεσμό οξυγόνου, ο οποίος έφτασε στο επικίνδυνο επίπεδο του 50%, με το οξύμετρο να δυσκολεύεται αρχικά να καταγράψει ενδείξεις. Έτσι, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση και συνεχής χορήγηση καθαρού οξυγόνου. Λόγω της παρατεταμένης υποξίας, η πρώτη φιάλη εξαντλήθηκε και χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα δεύτερη φιάλη οξυγόνου από τον γειτονικό ναυαγοσωστικό πύργο των Νέων Φλογητών.

Έπειτα από 50 λεπτά επίμονης και συνεχούς παροχής οξυγόνου από τους δύο ναυαγοσώστες, η γυναίκα άρχισε να ανακτά σταδιακά τις αισθήσεις της, με τον κορεσμό του οξυγόνου στο αίμα της να παρουσιάζει εμφανή βελτίωση.

Άμεση Κινητοποίηση των Αρχών και Διακομιδή

Παράλληλα με τις πρώτες βοήθειες, ενημερώθηκαν άμεσα το ΕΚΑΒ, η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμεναρχείο Νέων Μουδανιών. Στην παραλία έφτασε ταχύτατα περιπολικό για τη διευκόλυνση της διαδικασίας.

Μόλις η κατάσταση της γυναίκας σταθεροποιήθηκε επαρκώς, παραλήφθηκε από εξειδικευμένο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών.

Εκεί, οι θεράποντες ιατροί έκριναν απαραίτητη την περαιτέρω μεταφορά και νοσηλεία της στο Νοσοκομείο Πολυγύρου για πλήρη παρακολούθηση.