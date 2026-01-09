Ρεπορτάζ: Μαρία Δεληθανάση

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα (9/1) το μεσημέρι στη Νικήτη Χαλκιδικής, όπου ένας άνδρας 69 ετών βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 15:30. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν τον χώρο και ξεκίνησαν τη διερεύνηση της υπόθεσης. Όπως προβλέπεται, θα διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε αυτοχειρία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για ιδιοκτήτη ταβέρνας, γνωστό στην τοπική κοινωνία. Ο άνδρας εντοπίστηκε εντός της οικίας του, αγκαλιά με το όπλο που φέρεται να χρησιμοποίησε για να δώσει τέλος στη ζωή του.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για έναν φιλήσυχο και καλοσυνάτο άνθρωπο, ο οποίος δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα και δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές. Τις προηγούμενες μέρες συγχωριανοί του τον έβλεπαν να πίνει καφέ και να δείχνει ευδιάθετος. Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στη μικρή κοινωνία της Νικήτης, καθώς κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την τραγική αυτή εξέλιξη.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.