Δύο άντρες συνελήφθησαν την Κυριακή 5/7, για απόπειρα εξαπάτησης ηλικιωμένου στην Χαλκιδική. Οι απατεώνες προσπάθησαν να του αποσπάσουν το ποσό των 85.000 ευρώ, μέσω τηλεφωνικής απάτης.

Ο ένας από τους δράστες τηλεφώνησε στον ηλικιωμένο την Κυριακή το μεσημέρι, ισχυριζόμενος ότι είναι γιατρός και ότι η κόρη του έχει τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα. Του ζήτησε 85.000 ευρώ για να μπει η κόρη του εσπευσμένα στο χειρουργείο.

Στην συνέχεια, για να πείσουν τον ηλικιωμένο για την σοβαρότητα της κατάστασης υγείας της κόρης του και να του αποσπάσουν τα χρήματα, του τηλεφώνησε μια γυναίκα συνεργός, προσποιούμενη την ίδια του την κόρη. Αφού και αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, τηλεφώνησε στον ηλικιωμένο και τρίτος συνεργός, υποδυόμενος τον αστυνομικό και του είπε ότι η αστυνομία έχει ενημερωθεί για την προσπάθεια εξαπάτησής του και τον έπεισε να αφήσει τα χρήματα έξω από το σπίτι του για να παγιδεύσουν τους δράστες.

Η αστυνομία επενέβη άμεσα και συνέλαβε έναν αλλοδαπό άντρα που πήγε να παραλάβει τα χρήματα. Το ποσό επεστράφη στον ηλικιωμένο.

Αργότερα την ίδια μέρα συνελήφθη και ο δεύτερος συνεργός στην Θεσσαλονίκη. Στην κατοχή του βρέθηκαν κοσμήματα και ξένα χαρτονομίσματα από προηγούμενη απάτη που είχαν στήσει στις 2/7 στον Νομό Θεσπρωτίας.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για να εντοπίσει και τους άλλους συνεργούς, ενώ οι ήδη συλληφθέντες θα παραπεμφθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής μετά την δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος τους.