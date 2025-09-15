Καταγγελία από τη μητέρα ενός 5χρονου κοριτσιού από τη Σερβία, για την επίθεση που δέχτηκε από λύκο, το πρωί της Παρασκευής (12/09), στην παραλία του Αγίου Νικολάου στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της μητέρας, ο λύκος δάγκωσε και γρατζούνισε την πλάτη του παιδιού, την ώρα που έπαιζε, ενώ χάρη στην άμεση επέμβαση της μητέρας και ενός άνδρα, που επιτέθηκε στο άγριο ζώο με πέτρες, αυτό απομακρύνθηκε και σώθηκε το παιδί.

Αρχικά το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, ενώ στη συνέχεια διακομίσθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Λίγη ώρα αργότερα έφυγε από το Νοσοκομείο, αφού δεν διέτρεχε κανένα κίνδυνο.

Την ύπαρξη λύκου και τσακαλιών στην περιοχή επιβεβαίωσε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο εκπρόσωπος Τύπου της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» Ιάσων Μπάντιος, o οποίος παραδέχθηκε ότι «υπάρχει παρουσία λύκων και τσακαλιών στην περιοχή».

Ο κ. Μπάντιος επεσήμανε πως «έχουμε γνώση για το γεγονός και στο σημείο, σε συνεργασία με το Δασαρχείο Πολυγύρου, έχουν τοποθετηθεί ήδη κάμερες προκειμένου να καταγράψουμε τη συμπεριφορά του ζώου», ενώ προέτρεψε τους κατοίκους να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας «Καλλιστώ», για το πώς μπορούν να προφυλαχθούν, αλλά και να διασφαλίσουν ότι τα άγρια ζώα θα παραμένουν εκτός των οικιστικών περιοχών.