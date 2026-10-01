Λύκος έκανε την εμφάνισή του σε κατοικημένη περιοχή της Χαλκιδικής, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο χωριό της Νικήτης, αργά το βράδυ και όπως φαίνεται και στο βιντεοληπτικό υλικό το ζώο εμφανίζεται να προχώρα επιφυλακτικό και όταν βλέπει άνθρωπο τρομάζει και φεύγει.

Βίντεο με τον λύκο να πλησιάζει κάτοικο της Νικήτης στην Χαλκιδική:

Ειδικότερα, ο λύκος πέρασε μπροστά από μίνι μάρκετ του χωριού, όπου ένας κάτοικος καθόταν σε ένα τραπέζι. Ο άνδρας, ο οποίος καθόταν έξω από το κατάστημα φώναξε για να το τρομάξει, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπος με το άγριο ζώο σε απόσταση λίγων μέτρων.

Ωστόσο, σημειώνεται πως η εικόνα από το βίντεο δεν είναι πολύ καλή και δεν επιτρέπει την ασφαλή ταυτοποίηση του είδους του ζώου. Οι κάτοικοι, όμως της περιοχής, το περιγράφουν ως λύκο, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στο χωριό της Χαλκιδικής.