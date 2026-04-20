Σοκ προκαλεί η θανάτωση 21 σκύλων στον Βάβδο Χαλκιδικής, έπειτα από κατανάλωση δηλητηριασμένων δολωμάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου. Τα ζώα, εκ των οποίων 14 ήταν ενήλικα και 7 νεαρά, βρίσκονταν υπό τη φροντίδα κτηνοτρόφου της περιοχής.

Ο Δήμος καταδικάζει απερίφραστα το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το ως πράξη ακραίας βαρβαρότητας που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό, ενώ τονίζει πως πρόκειται για ένα σοβαρό ποινικό αδίκημα που τιμωρείται αυστηρά από τη νομοθεσία.

Ο δήμαρχος Πολυγύρου, Γιώργος Εμμανουήλ, δήλωσε πως ο Δήμος, δεν θα μείνει αδρανής απέναντι σε τέτοιες ενέργειες. Όπως έγινε γνωστό, θα κατατεθεί μήνυση κατά αγνώστων, ενώ θα υπάρξει στενή συνεργασία με τις αστυνομικές Αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Παράλληλα, θα συγκεντρωθούν στοιχεία και μαρτυρίες από την περιοχή, ενώ προγραμματίζονται δράσεις ενημέρωσης των πολιτών για τους κινδύνους που ενέχουν τα δηλητηριασμένα δολώματα, τόσο για τα ζώα όσο και για τη δημόσια υγεία.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης, ότι ο Δήμος, σε συνεργασία με την αρμόδια επιτροπή και φιλοζωικές οργανώσεις, είχε ήδη προχωρήσει σε ενέργειες διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, όπως στειρώσεις και παροχή δωρεάν κτηνιατρικής φροντίδας. Παρά τις δυσκολίες, οι υπηρεσίες και οι εθελοντές συνέχισαν τις προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την προώθηση υιοθεσιών.

Τέλος, οι Αρχές καλούν όποιον έχει σχετικές πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα, ώστε να συμβάλει στην ταχεία διαλεύκανση της υπόθεσης.