Ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο που αποτυπώνει τη μοναδική σχέση του ανθρώπου με το θαλάσσιο περιβάλλον καταγράφηκε σήμερα στα Πυργαδίκια Χαλκιδικής.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, το σκάφος ενός ψαρά προσεγγίστηκε από μια ομάδα δελφινιών. Τα εντυπωσιακά αυτά θηλαστικά επέλεξαν να συντροφεύσουν την ψαρόβαρκα στην πορεία της για περίπου πέντε λεπτά, την ώρα που το αλιευτικό κινούνταν με ταχύτητα οκτώ μιλίων.

Το στοιχείο που καθιστά το συγκεκριμένο περιστατικό ακόμη πιο αξιοσημείωτο είναι η απίστευτη οικειότητα που έδειξαν τα δελφίνια με την ανθρώπινη παρουσία. Ένα μάλιστα πλησίασε τόσο κοντά στη βάρκα ώστε ο ψαράς μπόρεσε να απλώσει το χέρι του και να το χαϊδέψει.

Το μοναδικό αυτό στιγμιότυπο αποτυπώθηκε σε σχετικό βίντεο το οποίο έστειλε αναγνώστης στην ηλεκτρονική μας σελίδα: