Ένα μικρό πετροκούναβο εντοπίστηκε πριν από δέκα ημέρες σε εξοχικό στη Χαλκιδική.

Όπως εξήγησε ο ιδρυτής της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και επανένταξης άγριας ζωής, Στέλιος Γερονυμάκης, ιδιοκτήτες ενός εξοχικού πήγαν για να το καθαρίσουν, όταν μπροστά τους, στο μπαλκόνι, βρέθηκε ένα μωρό πετροκούναβο.

«Περίμεναν μια μέρα μήπως φύγει, αλλά το μικρό είχε χάσει την επαφή με την μητέρα του και εμφανώς καταβεβλημένο, δεν έκανε τίποτα παρά μόνο έκλαιγε», περιέγραψε.

Στη συνέχεια, ενημερώθηκε το Δασαρχείο της περιοχής που, παρόλο το ότι ήταν Σάββατο και απόγευμα, το ζωάκι μεταφέρθηκε στα όρια της περιφέρειάς του, προκειμένου να γίνει προσπάθεια για να σωθεί.

«Τις πρώτες μέρες του χορηγήθηκε ορός και μπήκε σε θερμοκοιτίδα, σιγά σιγά άρχισε να πίνει γάλα και γρήγορα έδειξε πως θέλει να ζήσει», ανέφερε ο κ. Γερονυμάκης, ενώ υπογράμμισε ότι «μόλις δυναμώσει, θα επιστρέψει και πάλι πίσω στη φύση, εκεί δηλαδή όπου ανήκει.

