Νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (8/7) στη Χαλκιδική, όπου μία 25χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από σύγκρουση της μοτοσυκλέτας που οδηγούσε με επιβατικό αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 16:15, στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Πορταριάς. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε η 25χρονη συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, με διερχόμενο Ι.Χ. επιβατικό όχημα.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα η νεαρή αναβάτρια να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις, όμως παρά τις προσπάθειες των διασωστών διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σε εξέλιξη η προανάκριση

Οι αστυνομικές αρχές έχουν αναλάβει την προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται όλα τα στοιχεία, καθώς και τυχόν μαρτυρίες που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στα αίτια της σύγκρουσης.

Το δυστύχημα προστίθεται στη μακρά λίστα των σοβαρών τροχαίων που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στο οδικό δίκτυο της Χαλκιδικής, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την ανάγκη αυξημένης προσοχής από όλους τους οδηγούς, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο όπου η κυκλοφορία στην περιοχή είναι ιδιαίτερα αυξημένη.