Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, το πρωί στο Μεταγκίτσι Χαλκιδικής, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 52χρονος υπήκοος Αλβανίας παρέσυρε 90χρονη την ώρα που εκείνη κινούνταν σε δρόμο του οικισμού.

Η άτυχη ηλικιωμένη μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα στα σοβαρά τραύματά της.

Ο 52χρονος οδηγός συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα.