Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή (10/7) στη Χαλκιδική, με θύμα έναν 36χρονο αλλοδαπό, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ χειριζόταν ιδιωτικό jet-ski στη Σιθωνία.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή της ακτής Ζωγράφου από έναν άλλον οδηγό jet-ski που βρισκόταν στο σημείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μοιραίο συμβάν φαίνεται να οφείλεται σε λάθος χειρισμό του θαλάσσιου μοτοποδηλάτου, ο οποίος οδήγησε στον βαρύ τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 36χρονο στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου. Εκεί, οι γιατροί μπόρεσαν απλώς να διαπιστώσουν τον θάνατό του. Οι λιμενικές αρχές ενημερώθηκαν για το συμβάν το βράδυ της Παρασκευής και έχουν αναλάβει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.