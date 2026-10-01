Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 65χρονος άνδρας το μεσημέρι της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου στη Σκάλα Φούρκας Χαλκιδικής, όταν καταπλακώθηκε από δέντρο που έπεσε στο σημείο όπου βρισκόταν.

Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές μετά από κλήση στο 112. Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ την προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας.

Πώς έγινε η τραγωδία

Το θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:45 το μεσημέρι της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου 2026, στη Σκάλα Φούρκας του Δήμου Κασσάνδρας στη Χαλκιδική.

Ο 65χρονος άνδρας βρισκόταν στο σημείο μαζί με άλλα άτομα, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένα δέντρο καταπλάκωσε τον άτυχο άνδρα.

Τα υπόλοιπα άτομα που συνόδευαν τον 65χρονο δεν τραυματίστηκαν από την πτώση του δέντρου.

Η επιχείρηση διάσωσης και η διακομιδή στο νοσοκομείο

Αμέσως μετά το συμβάν υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τέσσερα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (ΕΟΔ), ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε κλήση στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 για την άμεση ενεργοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων.

Ο 65χρονος ανασύρθηκε από το σημείο χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Την προανάκριση για το τραγικό περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας.