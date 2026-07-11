Την τελευταία του πνοή στη θάλασσα άφησε το μεσημέρι της Παρασκευής, 10 Ιουλίου, ένας 79χρονος άνδρας, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία της Ποτίδαιας, στον Δήμο Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως ο ναυαγοσώστης της ακτής, ο οποίος του παρείχε τις πρώτες βοήθειες εφαρμόζοντας τη μέθοδο της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Στη συνέχεια, ο ηλικιωμένος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος έχει αναλάβει το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο των ερευνών, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.