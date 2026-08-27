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Ηλικιωμένος Σουηδός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, χθες το απόγευμα, από τη θαλάσσια περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, στη Χαλκιδική.

Ο 88χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.