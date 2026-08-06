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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας 69 ετών, το μεσημέρι της Πέμπτης 6 Αυγούστου, από τη θαλάσσια περιοχή στην παραλία της Σίβηρης του δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Ο 69χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Ν. Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.