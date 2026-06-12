Την προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης στη θέση «Ακρωτήρι» της κοινότητας Πευκοχωρίου ανακοίνωσε ο δήμος Κασσάνδρας, λόγω διαρροής λυμάτων μετά από θραύση αγωγού.

Ο δήμος επισημαίνει ότι το πρωί της Πέμπτης, 11 Ιουνίου, διαπιστώθηκε θραύση στον καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς λυμάτων Φ225 του Πευκοχωρίου.

Από την πρώτη στιγμή οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα συνεργεία του Δήμου κινητοποιήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης. Μετά την επέμβαση των συνεργείων η διαρροή διακόπηκε άμεσα και η αποκατάσταση της βλάβης ολοκληρώθηκε.

Παράλληλα, επισημαίνει ο δήμος, πραγματοποιήθηκαν εργασίες πλύσης και απολύμανσης (χλωρίωσης) της περιοχής.

Ενημερώθηκαν άμεσα η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες δειγματοληψίες και οι απαραίτητοι εργαστηριακοί έλεγχοι.

Με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής επιβλήθηκε προσωρινή απαγόρευση χρήσης της ακτής κολύμβησης στη θέση «Ακρωτήρι» της κοινότητας Πευκοχωρίου, σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν του σημείου διάθεσης, έως την ολοκλήρωση των δειγματοληψιών και την αξιολόγηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

Τέλος, ο δήμος Κασσάνδρας υπογραμμίζει πως «έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παρακολούθηση του περιστατικού».