Πυρκαγιά ξέσπασε στις 11.15 το πρωί τη Τρίτης 14/07 σε αγροτική έκταση στα Ψακούδια Χαλκιδικής. Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά σε κατοικίες, -όπως γράφει το Thesspost– προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, με 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμουν, επίσης, υδροφόρες του Δήμου Πολυγύρου.

Στην περιοχή μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.