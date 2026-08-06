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Άμεση ήταν η κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε, περίπου στις 15:45, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Πόρτο Καρράς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε σε 15 μόλις λεπτά από περιπολικό όχημα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο έργο της κατάσβεσης επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ συνέδραμε με υδροφόρες ο Δήμος Σιθωνίας.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.