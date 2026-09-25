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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε, γύρω στις 4.30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην Νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική.

Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, καθώς και 1 ελικόπτερο Για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί 1 ελικόπτερο. Ο Δήμος Νέας Προποντίδας συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας: 

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

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