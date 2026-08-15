Σύμφωνα με τα στοιχεία του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus, από λήψη της 14ης Αυγούστου και ώρα 18:00, η συνολική καμένη έκταση από την πυρκαγιά στη Σίβηρη, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, ανέρχεται σε 2.480 στρέμματα.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η έκταση δάσους που επηρεάστηκε είναι αισθητά μικρότερη και ανέρχεται σε 1.388 στρέμματα.

Η υπόλοιπη καμένη έκταση αφορά κυρίως χορτολιβαδικές και θαμνώδεις εκτάσεις, η βλάστηση των οποίων αναμένεται να επανέλθει φυσικά κατά τη φθινοπωρινή περίοδο.

Η αποτύπωση του Copernicus δίνει πλέον σαφέστερη εικόνα της πραγματικής έκτασης που επηρεάστηκε από την πυρκαγιά και, κυρίως, του περιορισμένου αποτυπώματός της στο δάσος.

Σε ό,τι αφορά τη σημερινή επιχειρησιακή εικόνα, 11 πυρκαγιές προηγούμενων ημερών παραμένουν υπό επιτήρηση, με δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος να εξακολουθούν να βρίσκονται στα σημεία, χωρίς να παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα.