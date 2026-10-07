Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθεται σήμερα ένας 27χρονος για την υπόθεση της φονικής παράσυρσης γυναίκας αστυνομικού στη Χαλκιδική, τα ξημερώματα της 5ης Απριλίου 2025.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί στο 41ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Σάρτης, όταν η 46χρονη αστυνομικός μαζί με συνάδελφό της επιχείρησαν να παρέμβουν σε καβγά ανάμεσα σε δύο νεαρούς, ηλικίας 27 και 33 ετών.

Ο καβγάς που προηγήθηκε

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 27χρονος κατηγορείται ότι κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού χτύπησε τον 33χρονο στο κεφάλι με γροθιές, ενώ φορούσε χοντρό δαχτυλίδι.

Από τα χτυπήματα, ο 33χρονος έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε σοβαρά.

Η αστυνομικός έσπευσε να τον βοηθήσει, ενώ ο συνάδελφός της προσπαθούσε να αποκλιμακώσει την ένταση μεταξύ των υπόλοιπων ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο.

Η μοιραία παράσυρση

Εκείνη τη στιγμή, από τον δρόμο περνούσε ένας 63χρονος ψαράς, ο οποίος κατευθυνόταν προς την εργασία του.

Ο οδηγός δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως τα άτομα που βρίσκονταν στο οδόστρωμα και παρέσυρε τόσο την αστυνομικό όσο και τον 33χρονο, ο οποίος βρισκόταν ήδη στο έδαφος.

Ο 33χρονος υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ η 46χρονη αστυνομικός τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Παρέμεινε για περισσότερες από 50 ημέρες στο νοσοκομείο δίνοντας μάχη για τη ζωή της, όμως τελικά κατέληξε στις 14 Ιουνίου.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Στο εδώλιο βρίσκεται ο 27χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράλειψη προσφοράς βοήθειας.

Ο 63χρονος ψαράς αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε σχέση με τη θανατηφόρα παράσυρση της αστυνομικού.

Μνημείο στη μνήμη της Μαρίας Ζαφειρίου

Στη μνήμη της αστυνομικού, αλλά και ως φόρος τιμής για την πράξη της να σπεύσει να βοηθήσει έναν τραυματισμένο άνθρωπο, έχει τοποθετηθεί μνημείο στην είσοδο του Αστυνομικού Τμήματος Σιθωνίας, στον Άγιο Νικόλαο.

Παράλληλα, ο δρόμος μπροστά από το αστυνομικό τμήμα έχει πάρει το όνομα της Μαρίας Ζαφειρίου.